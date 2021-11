Rallye du Grand Sénonais Sens, 19 novembre 2021, Sens.

Rallye du Grand Sénonais Sens

2021-11-19 – 2021-11-20

Sens 89100

340 340 EUR Le rallye du Grand Sénonais 2021 se dispute les 19 et 20 novembre 2021 autour de Sens dans l’Yonne.

Ce rallye est organisé par l’ASA de l’Yonne et l’Association R.G.S.

Il représente un parcours de 187,275 km.

Il est divisé en une étape et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales d’une longueur totale de 39,990 km.

Programme :

Vendredi 19 novembre 2021 :

– 16h30-21h15 : vérifications administratives et techniques

Samedi 20 novembre 2021 :

– 09h45 : départ du rallye + assistance

ES1 : FOND DE BRASSY – 4,15 km

ES2 : LES GAILLARDS – 9,18 km

Assistance

ES3 : FOND DE BRASSY – 4,10 km

ES4 : LES GAILLARDS – 9,18 km

Assistance

ES5 : FOND DE BRASSY – 4,10 km

ES6 : LES GAILLARDS – 9,18 km

Arrivée du rallye

https://asayonne.fr/

Le rallye du Grand Sénonais 2021 se dispute les 19 et 20 novembre 2021 autour de Sens dans l’Yonne.

Ce rallye est organisé par l’ASA de l’Yonne et l’Association R.G.S.

Il représente un parcours de 187,275 km.

Il est divisé en une étape et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales d’une longueur totale de 39,990 km.

Programme :

Vendredi 19 novembre 2021 :

– 16h30-21h15 : vérifications administratives et techniques

Samedi 20 novembre 2021 :

– 09h45 : départ du rallye + assistance

ES1 : FOND DE BRASSY – 4,15 km

ES2 : LES GAILLARDS – 9,18 km

Assistance

ES3 : FOND DE BRASSY – 4,10 km

ES4 : LES GAILLARDS – 9,18 km

Assistance

ES5 : FOND DE BRASSY – 4,10 km

ES6 : LES GAILLARDS – 9,18 km

Arrivée du rallye

Sens

dernière mise à jour : 2021-10-24 par