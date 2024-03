Rallye des p’tits scientifiques Bibliothèque municipale Narrosse, mardi 16 avril 2024.

A travers un parcours simple et ludique, les enfants dès 4 ans, guidés par une animatrice des Francas des Landes, résolvent des énigmes scientifiques par l’expérimentation et l’observation. Sur inscription à la bibliothèque (nombre de places limité).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 11:30:00

Bibliothèque municipale 124 rue des écoles

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine communication@mairie-narrosse.fr

