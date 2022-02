Rallye des Princesses Richard Mille – 3e étape Dinard, 17 mai 2022, Dinard.

Rallye des Princesses Richard Mille – 3e étape Dinard

2022-05-17 – 2022-05-18

Dinard Ille-et-Vilaine

À la conquête de l’Ouest pour l’événement automobile féminin !

L’incontournable rendez-vous automobile féminin ! Du 14 au 19 mai, au départ de Paris, cap au nord pour commencer ces 5 étapes direction le Touquet, puis cap à l’ouest vers Deauville, Dinard et La Baule pour 2 jours !

Le Rallye des Princesses Richard Mille est un événement 100 % féminin, dédié aux passionnées d’automobile de collection et de sports mécaniques. Organisé depuis plus de 20 ans à travers les plus belles routes de France, ce rallye de régularité rassemble des femmes d’exception autour d’une seule et même passion.

Les voitures arriveront à Dinard le 17 mai et repartiront le lendemain direction La Baule.

Mardi 17 et mercredi 18 mai 2022 – Centre de Dinard

competition@peter.fr +33 1 42 59 73 40 http://www.peterauto.fr/

Dinard

