RALLYE DES PRINCESSES La Baule-Escoublac, 18 mai 2022, La Baule-Escoublac.

RALLYE DES PRINCESSES La Baule-Escoublac

2022-05-18 – 2022-05-18

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

L’Evénement Automobile Féminin.

Le Rallye des Princesses est le seul rallye féminin se déroulant en France et offrant la possibilité de vivre une semaine “pas comme les autres” au volant de voitures de légende



L’arrivée de la 4ème étape du Rallye des Princesses se fera le mercredi 18 mai à La Baule-Escoublac. La 5ème étape partira de La Baule-Escoublac et l’arrivée se fera à La Baule-Escoublac le jeudi 19 mai. Les 100 véhicules seront stationnés dans un Parc fermé qui se situe sur la promenade de mer devant l’esplanade du Casino : entre le Casino et le rond-point Concorde, uniquement sur la voie de circulation côté mer. Les véhicules quitteront le Parc le vendredi 20 mai dans la matinée.

Vous aurez la possibilité d’entrer dans le Parc pour visiter le village et admirer les véhicules de prestige.

dernière mise à jour : 2022-04-20 par