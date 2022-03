Rallye des Princesses Deauville, 16 mai 2022, Deauville.

Rallye des Princesses Deauville

2022-05-16 – 2022-05-17

Deauville Calvados

Le Rallye des Princesses Richard Mille est un événement 100 % féminin, dédié aux passionnées d’automobile de collection et de sports mécaniques. Organisé depuis plus de 20 ans à travers les plus belles routes de France, ce rallye de régularité rassemble des femmes d’exception autour d’une seule et même passion.

Le principe de la régularité est simple, comme son nom l’indique, il faut être le plus régulier possible par rapport à une moyenne définie par les ouvreurs. Aussi, le rôle de la copilote est ici crucial. Armée de ses chronomètres et tables de régularité, elle doit guider sa pilote dans le temps mais aussi l’espace, c’est un véritable travail d’équipe qui s’avère plus complexe qu’une course contre la montre, il s’agit ici de maitriser le temps, de l’apprivoiser pour obtenir le meilleur classement possible.

Les 90 équipages partiront de Paris le 14 mai pour rejoindre La Baule en 5 étapes, dont une à Deauville le lundi 16 mai. Les voitures de collection arriveront à partir de 17h et seront visibles sur le parc fermé, situé rue de la mer en face du Royal Barrière et derrière la piscine.

Le Rallye des Princesses Richard Mille est un événement 100 % féminin, dédié aux passionnées d’automobile de collection et de sports mécaniques. Organisé depuis plus de 20 ans à travers les plus belles routes de France, ce rallye de régularité…

info@peter.fr +33 1 42 59 73 40 https://www.peterauto.fr/fr/rallye-des-princesses-2022/

Le Rallye des Princesses Richard Mille est un événement 100 % féminin, dédié aux passionnées d’automobile de collection et de sports mécaniques. Organisé depuis plus de 20 ans à travers les plus belles routes de France, ce rallye de régularité rassemble des femmes d’exception autour d’une seule et même passion.

Le principe de la régularité est simple, comme son nom l’indique, il faut être le plus régulier possible par rapport à une moyenne définie par les ouvreurs. Aussi, le rôle de la copilote est ici crucial. Armée de ses chronomètres et tables de régularité, elle doit guider sa pilote dans le temps mais aussi l’espace, c’est un véritable travail d’équipe qui s’avère plus complexe qu’une course contre la montre, il s’agit ici de maitriser le temps, de l’apprivoiser pour obtenir le meilleur classement possible.

Les 90 équipages partiront de Paris le 14 mai pour rejoindre La Baule en 5 étapes, dont une à Deauville le lundi 16 mai. Les voitures de collection arriveront à partir de 17h et seront visibles sur le parc fermé, situé rue de la mer en face du Royal Barrière et derrière la piscine.

Deauville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par