Rallye: “Des Pistes et Vous” Dax, 1 mai 2022, Dax.

Rallye: “Des Pistes et Vous” Dax

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01

Dax Landes Dax

5 5 EUR Proposé par l’ Association ” Les Fées no Men”. Par équipe de 3 ou de 5, venez vous amuser autour d’épreuves sportives, d’adresse et de logique et venez également vous sensibiliser aux cancers féminins . Programme et modalités d’inscription sur le site https://www.lesfeesnomen40.com/les-rallyes.

Proposé par l’ Association ” Les Fées no Men”. Par équipe de 3 ou de 5, venez vous amuser autour d’épreuves sportives, d’adresse et de logique et venez également vous sensibiliser aux cancers féminins . Programme et modalités d’inscription sur le site https://www.lesfeesnomen40.com/les-rallyes.

Proposé par l’ Association ” Les Fées no Men”. Par équipe de 3 ou de 5, venez vous amuser autour d’épreuves sportives, d’adresse et de logique et venez également vous sensibiliser aux cancers féminins . Programme et modalités d’inscription sur le site https://www.lesfeesnomen40.com/les-rallyes.

Dax

dernière mise à jour : 2022-04-02 par OT Grand Dax