RALLYE DES PEPITES Bordeaux Métropole Bordeaux, samedi 9 mars 2024.

RALLYE DES PEPITES Le Rallye des Pépites Bordelaises est de retour en 2024 pour célébrer sa 10ème édition ! Samedi 9 mars, 09h00 Bordeaux Métropole Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:00:00+01:00

Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique à travers les entreprises qui a pour objectif de faire découvrir le patrimoine économique et industriel d’un territoire sous l’angle de la mixité professionnelle et de l’entrepreneuriat au féminin. Il permet aux participants de découvrir des secteurs d’activités et métiers sous la forme d’un « VIS MA VIE ».

Véritable outil d’animation du territoire, ce jeu de piste ouvre les portes de l’entreprise de façon moins institutionnelle. Au-delà d’une simple visite d’entreprise, il permet d’échanger avec les collaborateurs et offre la possibilité de trouver un stage ou un emploi pour certains, une orientation/reconversion, une richesse de rencontres pour d’autres.

Le Rallye est ouvert à tous : Grand public, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents d’une association/club d’entreprise, collaborateurs d’entreprises, chefs d’entreprises …

Bordeaux Métropole Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedespepites.com/evenement/le-rallye-des-pepites-bordelaises-3/ »}]

Emploi Job Dating