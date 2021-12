Puyloubier Bibliothèque de Puyloubier Bouches-du-Rhône, Puyloubier Rallye des mots Bibliothèque de Puyloubier Puyloubier Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 21 janvier 2022 à Bibliothèque de Puyloubier Tirage au hasard de mots et constitution de poèmes avec la Cie du Cèdre et Ghislaine Chrétien. Bibliothèque de Puyloubier Le Moulin à huile – 4 rue Jean Jaurès 13114 Puyloubier Puyloubier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T20:30:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:00:00;2022-01-21T21:00:00 2022-01-21T21:30:00

