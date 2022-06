Rallye des Mille Sources

Rallye des Mille Sources, 18 juin 2022, . Rallye des Mille Sources

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-19 Rdv à partir de 10h le samedi et à 11h le dimanche sur la place de la République à Sauviat-sur-Vige pour le regroupement. Payant pour les participants. Rens. : 06 88 84 72 78 ou giguillon@laposte.net Le Rallye des Mille Sources, créé en 2007, est un rallye de navigation cartographique et de régularité ouvert aux véhicules anciens. Il a lieu tous les ans fin juin, depuis Sauviat sur Vige, entre Haute Vienne et Creuse et se déroule sur deux jours. Rdv à partir de 10h le samedi et à 11h le dimanche sur la place de la République à Sauviat-sur-Vige pour le regroupement. Payant pour les participants. Rens. : 06 88 84 72 78 ou giguillon@laposte.net dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville