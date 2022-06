Rallye des Grands-mères Alpine Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Rallye des Grands-mères Alpine Parthenay, 16 juillet 2022, Parthenay. Rallye des Grands-mères Alpine Parthenay

2022-07-16 – 2022-07-17

Parthenay 79200 Rallye des Grands-mères Alpine dans les Deux Sèvres. Seules les Alpine de 1955 à 1968 sont engagées. Si vous souhaitez les apercevoir le samedi 16 voici le programme : Accueil des participants le vendredi à partir de 17h30 à l’Hôtel Kyriad à La Crèche

Samedi balade au road book jusqu’à Parthenay en passant au Château de la Rochefaton à Lhoumois.

Déjeuner à la Clé des Champs à Pompaire.

Exposition des véhicules sur la place du Vauvert, quartier Saint Jacques à Parthenay de 14H30 à 17H. Organisé par : l’Amicale Alpine Renault Gordini des Deux-Sèvres (AARG 79) Rallye des Grands-mères Alpine dans les Deux Sèvres. Seules les Alpine de 1955 à 1968 sont engagées. Si vous souhaitez les apercevoir le samedi 16 voici le programme : Accueil des participants le vendredi à partir de 17h30 à l’Hôtel Kyriad à La Crèche

Samedi balade au road book jusqu’à Parthenay en passant au Château de la Rochefaton à Lhoumois.

Déjeuner à la Clé des Champs à Pompaire.

Exposition des véhicules sur la place du Vauvert, quartier Saint Jacques à Parthenay de 14H30 à 17H. Organisé par : l’Amicale Alpine Renault Gordini des Deux-Sèvres (AARG 79) Rallye des Grands-mères Alpine dans les Deux Sèvres. Seules les Alpine de 1955 à 1968 sont engagées. Si vous souhaitez les apercevoir le samedi 16 voici le programme : Accueil des participants le vendredi à partir de 17h30 à l’Hôtel Kyriad à La Crèche

Samedi balade au road book jusqu’à Parthenay en passant au Château de la Rochefaton à Lhoumois.

Déjeuner à la Clé des Champs à Pompaire.

Exposition des véhicules sur la place du Vauvert, quartier Saint Jacques à Parthenay de 14H30 à 17H. Organisé par : l’Amicale Alpine Renault Gordini des Deux-Sèvres (AARG 79) rallye des alpines

Parthenay

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 79200, Parthenay Other Lieu Parthenay Adresse Ville Parthenay lieuville Parthenay Departement 79200

Parthenay Parthenay 79200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Rallye des Grands-mères Alpine Parthenay 2022-07-16 was last modified: by Rallye des Grands-mères Alpine Parthenay Parthenay 16 juillet 2022 79200 Parthenay

Parthenay 79200