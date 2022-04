Rallye des familles Doudeville, 30 avril 2022, Doudeville.

Rallye des familles Doudeville

2022-04-30 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-30 16:30:00 16:30:00

Doudeville Seine-Maritime

Envie de vous balader tout en relevant un défi ludique avec votre équipe de choc ? Parents et enfants seront comblés grâce au retour du rallye des familles. Le Département vous invite à découvrir le territoire à travers huit rendez-vous programmés de mars à octobre.

La météo s’adoucit, les arbres bourgeonnent et les oiseaux chantonnent. Le printemps revient et la nature revit !

Gratuite et ouverte à tous, cette animation organisée par le Département favorise la découverte du territoire de manière ludique et conviviale. Les participants s’aventureront sur un itinéraire de randonnée de 5 à 6 km jalonné de balises électroniques, d’épreuves sportives et d’énigmes. L’équipe – composée au minimum d’un adulte et d’un enfant, au maximum de 6 personnes – disposera d’une carte, d’une feuille de route et d’un doigt électronique pour pointer les balises. Elle devra répondre à des questions portant sur les richesses locales : le patrimoine, la faune, la flore, l’histoire ou l’actualité… Les thématiques ne manquent pas !

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à compter du 30 mars 2022, uniquement sur le site internet du Département 76. Attention, le nombre de places est limité aux 100 premiers inscrits !

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/

