Rallye des familles à Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre Catégories d’évènement: Cuy-Saint-Fiacre

Seine-Maritime

Rallye des familles à Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre, 25 juin 2022, Cuy-Saint-Fiacre. Rallye des familles à Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre

2022-06-25 – 2022-06-25

Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime Cuy-Saint-Fiacre Rallye des Familles organisé par le Département.

Sur le principe d’une chasse aux trésors familiale, les participants devront s’aventurer sur un itinéraire de randonnée de 5,5km jalonné de balises et d’énigmes. Rallye des Familles organisé par le Département.

Sur le principe d’une chasse aux trésors familiale, les participants devront s’aventurer sur un itinéraire de randonnée de 5,5km jalonné de balises et d’énigmes. +33 2 35 90 28 34 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/rallye-des-familles.html Rallye des Familles organisé par le Département.

Sur le principe d’une chasse aux trésors familiale, les participants devront s’aventurer sur un itinéraire de randonnée de 5,5km jalonné de balises et d’énigmes. Cuy-Saint-Fiacre

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cuy-Saint-Fiacre, Seine-Maritime Autres Lieu Cuy-Saint-Fiacre Adresse Ville Cuy-Saint-Fiacre lieuville Cuy-Saint-Fiacre Departement Seine-Maritime

Rallye des familles à Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre 2022-06-25 was last modified: by Rallye des familles à Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre 25 juin 2022 Cuy-Saint-Fiacre seine-maritime

Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime