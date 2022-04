Rallye des Doryphores et fête de la Patate Bessay-sur-Allier Bessay-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

2022-07-31 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 19:00:00

Bessay-sur-Allier Allier EUR Rallye voitures anciennes 50kms.

Arrachage pommes de terre, concours pâté à la patates, divers stands et animations. lessabotsbessaytois@gmail.com +33 6 73 16 06 00 Bessay-sur-Allier

