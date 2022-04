Rallye des contes et légendes de la Thiérache Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-08 07:30:00 – 2022-05-08 17:00:00

Un événement convivial à partager en famille ou entre amis ! Cette année nous vous proposons la légende du Trésor de Mermoz au départ de LEUZE . À vous de découvrir les mots manquants de la légende à travers des énigmes. Des épreuves d'adresse et de réflexion seront également éparpillées tout au long du parcours. Des lots seront à gagner !

