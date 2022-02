Rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet Catégories d’évènement: Arzacq-Arraziguet

Pyrénées-Atlantiques

Rallye des collines d'Arzacq et du Soubestre Arzacq-Arraziguet, 5 mars 2022

2022-03-05 08:30:00 – 2022-03-05 19:30:00

39ème édition du Rallye des collines d'Arzacq et du Soubestre ! 1ère étape avec des spéciales tout au long de la journée. Dès 8h30, sortie des bolides du parc fermé Larrieu. 9h16 : ES1 Fébus. 9h39 : ES2 Larochelle. 10h52 : ES 3 Geuzaise. 13h05 : ES4 Fébus. 13h28 : ES5 Larochelle. 15h01 : ES6 Geuzaise. 19h30 Affichage des résultats partiels de la 1ère étape et ordre et heures de départ de la 2ème étape.

Arzacq-Arraziguet

