Rallye des Bylettes du Brionnais Marcigny

Saône-et-Loire

Rallye des Bylettes du Brionnais Marcigny, 12 juin 2022, Marcigny. Rallye des Bylettes du Brionnais Place du Cours Départ depuis la place Marcigny

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 16:30:00 Place du Cours Départ depuis la place

L'association « les Bylettes du Brionnais » souhaite faire découvrir le territoire et son patrimoine au rythme de la mobylette. Les passionnés de tous âges sont donc invités à participer à ce rallye convivial et fédérateur. La journée débute à 9h à Marcigny pour une exposition des mobylettes de chacun avant le grand départ sur les routes brionnaises pour rejoindre Saint Christophe, Oyé, le château de Drée, La Clayette, saint Julien de Jonzy et retour à Marcigny. Des haltes sont prévues devant le château de Drée, au bord du lac à La Clayette pour le repas puis à St Julien de Jonzy. La participation se fait sur inscription. lesbylettesdubrionnais@gmail.com

