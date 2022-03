Rallye des arbres à Pont Menou Plouégat-Guérand, 23 mars 2022, Plouégat-Guérand.

Rallye des arbres à Pont Menou Pont Menou En face du Poney Club Plouégat-Guérand

2022-03-23 13:30:00 – 2022-03-23 15:30:00 Pont Menou En face du Poney Club

Plouégat-Guérand Finistère Plouégat-Guérand

Venez vous amusez dans le monde des arbres et de leurs secrets ! Écoutez celui-ci, il craque ! Regardez celui-là, il a un visage ! Au fil des énigmes et des activités manuelles le long du Douron, vous redécouvrirez les bosquets au plus près de chez vous et changerez de regard face à nos aînés de bois.

clementine.mignot@ulamir-cpie.bzh +33 6 15 06 82 08 http://ulamir-cpie.bzh/

