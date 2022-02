Rallye des Animaux de la Forêt Domaine du Ciran Menestreau-en-villette Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE

Rallye des Animaux de la Forêt Domaine du Ciran, 5 février 2022, Menestreau-en-villette. Rallye des Animaux de la Forêt

du samedi 5 février au dimanche 6 mars à Domaine du Ciran

Du 5 février au 6 mars 2022, de 10h à 12h et de 14h à 17h (sans inscription), le Domaine du Ciran vous invite à une jeu de piste dans les bois à la découverte des animaux de Sologne! De quoi ravir grands et petits et en apprendre toujours plus sur cette belle nature de Sologne ! Du 5 février au 6 mars 2022, de 10h à 12h et de 14h à 17h (sans inscription), le Domaine du Ciran vous invite à une jeu de piste dans les bois à la découverte des animaux de Sologne! De quoi ravir … Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Domaine du Ciran Adresse 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Ville Menestreau-en-villette lieuville Domaine du Ciran Menestreau-en-villette

