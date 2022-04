Rallye des Anges Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever Landes Saint-Sever 8 EUR Pour cette 1ère édition , l’association Prima Nocta organise une journée Rallye dans le cœur historique de St-Sever (au profit de l’association des Anges Gardiens).

Au programme :

Dès 15h : Jeu de piste dans les rues de la ville, départ au cloître des Jacobins.

Dès 18h : animations : vente de crêpes, buvette, récolte de jouets, pesée du filet garni, apéritif en musique et danse.

+33 6 30 00 23 90

