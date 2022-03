Rallye des 9 villages Perchés Tanneron Tanneron Catégories d’évènement: Tanneron

Var

Rallye des 9 villages Perchés
2022-05-22
Tanneron

09:00:00 – 17:00:00
Maison du lac de St Cassien CD 37
Tanneron

Pour sa 3éme édition, le rallye organisé par ANEVIP sera une fois encore totalement nouveau. Une étape le matin de 70 km au roadbook et l'après midi des points à trouver sur 65 km. Costume sur le thème des sports mécaniques.

