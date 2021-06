Fayence Fayence Fayence, Var Rallye des 9 villages Perchés Fayence Fayence Catégories d’évènement: Fayence

Var

Rallye des 9 villages Perchés Fayence, 20 juin 2021-20 juin 2021, Fayence. Rallye des 9 villages Perchés 2021-06-20 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 17:00:00

Fayence Var Fayence Un défilé de 64 voitures anciennes traversera les villages du Pays de Fayence lors d’un rallye placé sous le signe de la convivialité, le point d’arrivée du rallye se déroulera à l’aérodrome de Fayence, où se déroulera la remise des prix. rallyedesneufvillagesperches@gmail.com https://www.anevip.org/ Un défilé de 64 voitures anciennes traversera les villages du Pays de Fayence lors d’un rallye placé sous le signe de la convivialité, le point d’arrivée du rallye se déroulera à l’aérodrome de Fayence, où se déroulera la remise des prix.

Détails Catégories d’évènement: Fayence, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Fayence Adresse Ville Fayence lieuville 43.62407#6.6941