Rallye Défis nature – Martignas sur jalles Parking du parc Moulin Bidon Martignas-sur-Jalle, samedi 23 mars 2024.

Rallye Défis nature – Martignas sur jalles Observer la nature en jouant Samedi 23 mars, 14h00 Parking du parc Moulin Bidon Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Venez relever des défis nature en équipe et en famille. Au programme : empreintes, photos d’espèces, points d’écoute, expériences…

A partir de 7 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir bottes et Kway suivant la météo annoncée

Renseignements et inscription : via le compte HelloAsso de Cistude Nature : https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature

En partenariat avec Bordeaux Métropole dans le cadre des animations au Parc des Jalles

