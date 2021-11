Versailles Office de tourisme de Versailles Versailles, Yvelines Rallye découverte guidé dans Versailles Office de tourisme de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Partez à la recherche de nombreux détails et décors sur les façades de la ville ! Munis d’un joli livret-jeu, vous partez dans les quartiers historiques de Versailles en compagnie d’un guide qui vous dévoile les secrets renfermés par chaque énigme… Autant d’aspects méconnus de cette cité placée au coeur de l’Histoire de France… A la fois ludique et instructive, voici une bonne manière de découvrir la ville royale de Versailles en famille ou entre amis !

Tarif jeune (8-17 ans) : 6€, Tarif adulte : 11€ + brochure rallye découverte : 4€. Pour la date du 2 janvier le prix de la visite sera offert !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:30:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T16:30:00;2022-01-02T15:00:00 2022-01-02T16:30:00

