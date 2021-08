Frans Mairie de Frans Ain, Frans Rallye découverte et exposition Mairie de Frans Frans Catégories d’évènement: Ain

Frans

Rallye découverte et exposition Mairie de Frans, 19 septembre 2021, Frans. Rallye découverte et exposition

le dimanche 19 septembre à Mairie de Frans

Rallye organisé par les enfants du conseil municipal jeune de Frans avec énigmes et questions pour découvrir le patrimoine du village! Départ de la mairie et arrivée à l’église Saint Etienne. Complétez votre visite avec l’installation photographique et plastique sur le village et ses habitants. Un rallye pour découvrir le patrimoine du village! Complétez votre visite avec l’installation photographique et plastique sur le village et ses habitants. Mairie de Frans Rue des Gageres, 01480 Frans Frans Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Frans Autres Lieu Mairie de Frans Adresse Rue des Gageres, 01480 Frans Ville Frans lieuville Mairie de Frans Frans