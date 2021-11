Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse RALLYE DECOUVERTE ET CITY GAME AVEC GRANHOTA (DATES SPECIALES NOËL) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

RALLYE DECOUVERTE ET CITY GAME AVEC GRANHOTA (DATES SPECIALES NOËL) Toulouse, 18 décembre 2021, Toulouse. RALLYE DECOUVERTE ET CITY GAME AVEC GRANHOTA (DATES SPECIALES NOËL) Square du Général Charles de Gaulle EN FACE DE L’OFFICE DE TOURISME Toulouse

2021-12-18 – 2021-12-18 Square du Général Charles de Gaulle EN FACE DE L’OFFICE DE TOURISME

Toulouse Haute-Garonne 25 EUR 25 52 En centre ville, nous voulons vous faire plaisir en cette fin d’année. Pour cela, outre la participation à nos Rallyes Découverte, et City Games, à la suite de l’activité, nous vous offrons un goûter composé d’une boisson chaude ( vin chaud) ou bière, d’un gâteau de noël, ainsi qu’un cadeau tout droit sorti de la hotte du Père Noël (pour adulte et enfant) chez notre bar partenaire. CITY GAME

– « Emparez-vous du Capitole ! » RALLYE DECOUVERTE

– « Les incontournables »: Parcours idéal pour découvrir ou redécouvrir les incontournables de Toulouse.

– « L’Affaire Calas »: Parcours pour visiter les lieux toulousains rattachés à cette célèbre affaire !

– « Les faces cachées de Toulouse »: Sur les traces du Trésor de Toulouse, découvrez des faces cachées de la ville rose !

+ LES NOUVEAUTES

– « Vol au Capitole »: Un jeu de piste familial, accessible à partir de 7 ans

– « Le trésor de Toulouse »: Une chasse au trésor pour enfants en centre ville de Toulouse à partir de 5 ans Rendez-vous les 18, 19, 22 et 24 décembre ! À l’approche des fêtes de fin d’année, Granhòta illumine vos vacances de noël sur 5 dates exceptionnelles !

Cadeaux de noël, goûters et verre à boire dans un bar partenaire en centre ville de Toulouse. contact@granhota.fr +33 9 81 00 25 05 http://www.granhota-games.fr/ En centre ville, nous voulons vous faire plaisir en cette fin d’année. Pour cela, outre la participation à nos Rallyes Découverte, et City Games, à la suite de l’activité, nous vous offrons un goûter composé d’une boisson chaude ( vin chaud) ou bière, d’un gâteau de noël, ainsi qu’un cadeau tout droit sorti de la hotte du Père Noël (pour adulte et enfant) chez notre bar partenaire. CITY GAME

– « Emparez-vous du Capitole ! » RALLYE DECOUVERTE

– « Les incontournables »: Parcours idéal pour découvrir ou redécouvrir les incontournables de Toulouse.

– « L’Affaire Calas »: Parcours pour visiter les lieux toulousains rattachés à cette célèbre affaire !

– « Les faces cachées de Toulouse »: Sur les traces du Trésor de Toulouse, découvrez des faces cachées de la ville rose !

+ LES NOUVEAUTES

– « Vol au Capitole »: Un jeu de piste familial, accessible à partir de 7 ans

– « Le trésor de Toulouse »: Une chasse au trésor pour enfants en centre ville de Toulouse à partir de 5 ans Rendez-vous les 18, 19, 22 et 24 décembre ! Square du Général Charles de Gaulle EN FACE DE L’OFFICE DE TOURISME Toulouse

dernière mise à jour : 2021-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Square du Général Charles de Gaulle EN FACE DE L'OFFICE DE TOURISME Ville Toulouse lieuville Square du Général Charles de Gaulle EN FACE DE L'OFFICE DE TOURISME Toulouse