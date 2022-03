Rallye découverte du Pays Mellois : Culture en voiture Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rallye découverte du Pays Mellois : Culture en voiture Melle, 3 avril 2022, Melle. Rallye découverte du Pays Mellois : Culture en voiture Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault Melle

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault

Melle Deux-Sèvres EUR 10 10 Rallye découverte du Pays Mellois : Culture en voiture Projet proposé par le Lycée agricole Jacques Bujault et accompagné par le Pays d’Art et d’Histoire. Dimanche 3 avril à 9h au départ du Lycée agricole Jacques Bujault à Melle

