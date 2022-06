RALLYE DÉCOUVERTE DE NOS 4 VILLAGES Euville, 12 juin 2022, Euville.

L’association Euville Patrimoine et Culture organise son premier rallye découverte autour du patrimoine des 4 villages le dimanche 12 juin 2022 à 14h. Pensé pour petits et grands, ce rallye a pour but de vous présenter autrement les lieux que vous traversez peut-être tous les jours sans plus vraiment les voir. Et d’apprendre de façon ludique sur notre patrimoine et notre histoire.

Le rendez-vous est à 14h à la maison des associations à Euville (rue des carrières). Les déplacements entre les villages se feront en voiture et vous aurez dans chaque village un petit circuit à pied qui vous aidera à répondre aux questions du rallye (2 km maximum en tout).

​

Le rallye se terminera à 17h à la maison des associations. Nous donnerons les réponses aux questions et vous pourrez si vous le souhaitez acheter des boissons et des gâteaux pour le goûter.

La participation est libre, cependant l’inscription est obligatoire avant le mercredi 8 juin au plus tard.

Nous avons besoin d’un nom de capitaine d’équipe, du nombre de personnes (éventuellement des âges), d’une adresse mail ainsi que d’un numéro de portable et de votre lieu de résidence. Enfin, si vous êtes seul et souhaitez intégrer une équipe, vous pouvez l’indiquer et nous vous trouverons des acolytes. Si vous êtes plusieurs, avez encore de la place dans votre voiture et acceptez quelqu’un, merci donc de l’indiquer aussi.

​

Informations à remettre dans la boîte aux lettres du 14 rue Jeanne D’Arc à Euville ou à envoyer par mail à euville.patrimoine@gmail.com.

