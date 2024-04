Rallye Découverte de l’environnement Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, mercredi 15 mai 2024.

Rallye Découverte de l’environnement Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Aux moyens d’une petite course, dénicher les panneaux proposant des questions sur la nature, ils sont éparpillés sur le jardin de la manufacture. Trouvez les réponses et montrez donc votre expertise de naturaliste. Un rallye pour tous les niveaux pour courir, apprendre et s’amuser. Une petite récompense peut être gagnée si vous êtes de véritables passionnés !

RDV au jardin de La Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

️ Prix d’Entrée

5€ par enfant accompagnement d’un adulte obligatoire par famille (billet de réservation = 1 €, les 4 € restants sont à payer sur place à l’animateur)

10 € par adulte (billet de réservation = 1 €, les 4 € restants sont à payer sur place à l’animateur)

Lieu de l’événement

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

Aux moyens d’une petite course, dénicher les panneaux proposant des questions sur la nature, ils sont éparpillés sur le jardin de la manufacture. Trouvez les réponses et montrez donc votre expertise de naturaliste. Un rallye pour tous les niveaux pour courir, apprendre et s’amuser. Une petite récompense peut être gagnée si vous êtes de véritables passionnés !

RDV au jardin de La Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

️ Prix d’Entrée

5€ par enfant accompagnement d’un adulte obligatoire par famille (billet de réservation = 1 €, les 4 € restants sont à payer sur place à l’animateur)

10 € par adulte (billet de réservation = 1 €, les 4 € restants sont à payer sur place à l’animateur)

Lieu de l’événement

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 16:30:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Rallye Découverte de l’environnement Vernon a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération