Accompagnés par un joli livret-jeu conçu pour un public familial, vous résolvez des énigmes et ouvrez grands vos yeux en parcourant les quartiers historiques de Versailles : vous découvrez ainsi les secrets renfermés par chacun, qui sont autant d’aspects méconnus de cette cité placée au cœur de l’Histoire de France… A la fois ludique et instructive, voici une bonne manière de découvrir la ville royale de Versailles en famille ou entre amis ! Le parcours part de l’Office de Tourisme de Versailles, 2 bis, avenue de Paris, où vous pouvez vous procurer le livret-jeu (4 €) (voir nos horaires d’ouverture). Il se déroule successivement dans les quartiers Saint-Louis et Notre-Dame et peut se faire en plusieurs fois. Compter 2 heures de durée environ pour l’ensemble. Un petit cadeau attend à l’Office de Tourisme les enquêteurs qui auront trouvé le mot mystère au moyen des énigmes du livret ! Partez à la recherche de nombreux détails et décors dispersés sur les façades de la ville ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

