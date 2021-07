Beaulieu-sur-DordogneBeaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze Rallye Découverte Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-DordogneBeaulieu-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

Corrèze

Rallye Découverte 2021-07-14 – 2021-07-14

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne • Venez découvrir les campagnes bellocoise et lotoise à travers leurs natures, leurs histoires, et leurs magnifiques paysages. Le tout en se cultivant(un peu) et en s’amusant(beaucoup). Le rallye découverte du patrimoine avec voitures anciennes est organisé par le Beaulieu Classic Auto.

L’inscription comprend le petit déjeuner, les road-books pour la journée, le déjeuner, une plaque, un autocollant et le numéro voiture.

Places limitées à 50 véhicules. claude.brunie@orange.fr +33 7 85 38 53 12 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

