2022-04-17 – 2022-04-17

Sarlat-la-Canéda Dordogne Découvrez Sarlat autrement et en toute convivialité ! Vous profiterez d’un accueil privilégié par notre guide conférencière Corinne qui vous expliquera précisément le déroulement de cette ½ journée.

Une fois les équipes constituées, celles-ci se verront remettre un carnet de route comprenant un bref historique de Sarlat, des questions ainsi que des énigmes portant sur l’histoire de la ville, son patrimoine, sa gastronomie, ses coutumes et ses traditions.

Des surprises jalonneront cette quête qui se clôturera par la remise d’une récompense réservée à l’équipe gagnante. Durée : 1 demi-journée (3H00)

© OT Sarlat Périgord Noir

