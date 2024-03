Rallye de régularité 2024 Boulevard Darlu 44500 La baule La baule, samedi 22 juin 2024.

Rallye de régularité 2024 Le comité des fêtes d’ESCOUBLAC organise le 5ème rallye de régularité de LA BAULE ESCOUBLAC les 22et 23 juin 2024. Rendez-vous Boulevard Darlu samedi entre 9h30 et 14h. Départ à 14h. Ce rall… 22 et 23 juin Boulevard Darlu 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T09:00:00+02:00 – 2024-06-22T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T09:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

Le comité des fêtes d’ESCOUBLAC organise le 5ème rallye de régularité de LA BAULE ESCOUBLAC les 22et 23 juin 2024.

Rendez-vous Boulevard Darlu samedi entre 9h30 et 14h. Départ à 14h.

Ce rallye n’est pas un rallye de vitesse mais un rallye de régularité durant lequel, sur des tronçons définis (zones de régularités ZR), les voitures doivent tenir des vitesses moyennes prédéfinies inférieures à 50km/h, ce qui permet d’utiliser des véhicules pas systématiquement puissants et ne nécessitant aucune préparation particulière si ce n’est la présence d’un extincteur 2kgs à bord et des gilets jaunes.

Comme chaque année, le rallye est ouvert aux voitures de plus de 20 ans ainsi qu’aux voitures modernes d’exception et aux Youngtimers.

Boulevard Darlu 44500 La baule Boulevard Darlu 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetesescoublac@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CdfEscoublac »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rallye-de-regularite-2024-la-baule.html »}]

SPECTACLESTEMPSFORTS SPORT