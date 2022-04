RALLYE DE PRINTEMPS Montesquieu, 15 mai 2022, Montesquieu.

RALLYE DE PRINTEMPS Montesquieu

2022-05-15 – 2022-05-15

Montesquieu Hérault Montesquieu

L’ ASA Montpellier Méditerranée organise comme tous les ans le Rallye de Printemps les 13, 14 et 15 mai 2022 avec un nouveau parcours. Il partira de Canet et traversera 7 communes du territoire des Avant Monts: Faugères, Fos, Gabian, Montesquieu, Neffiès, Roquessels et Vailhan. C’est la 36ème édition de ce rallye qui bénéficie d’une forte notoriété et nous attendons 150 équipages.

asa-montpellier@club-internet.fr +33 6 17 55 16 47 https://www.asa-montpellier.com/

Montesquieu

dernière mise à jour : 2022-03-30 par