Hérault 37ème Rallye Régional de Printemps au départ de Canet.

Compétition comptant pour la Coupe de France des Rallyes + VHC.

L’accès gratuit pour les spectateurs dans les zones réservées au public ! asa-montpellier@club-internet.fr +33 6 17 55 16 47 https://www.asa-montpellier.com/ ASA Montpellier Méditerranée

