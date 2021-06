Deauville Deauville 14800, Deauville Rallye de Paris Deauville Deauville Catégories d’évènement: 14800

Deauville 14800 Le RALLYE DE PARIS rassemble, pour sa 28e édition, 90 voitures au départ du Mans pour une arrivée place Morny à Deauville à partir de 18h. Rendez-vous incontournable du début de saison pour tous les amateurs de voitures de sport, anciennes ou modernes, le rallye est un véritable salon de l’automobile roulant, il réunit chaque année un plateau d’exception, où modèles anciens de légende côtoient les dernières nouveautés en GT. Le RALLYE DE PARIS propose à des passionnés de découvrir ou redécouvrir des tracés qui accueillent des compétitions prestigieuses, de perfectionner leur pilotage, régler ou roder une auto, ou tout simplement se faire plaisir par la conduite. Le rallye s’élancera du circuit Bugatti au Mans où des sessions de roulage sont programmées le samedi. Ensuite le traditionnel départ façon « Le Mans » sera donné pour rallier en fin de journée Deauville, par les régions du Perche et du pays d’Auge. Enfin le dimanche, depuis la Normandie et par les boucles de la Seine, l’arrivée sera jugée à Paris avec une remise de prix. PROGRAMME

Samedi 19 juin – CIRCUIT BUGATTI AU MANS

8h – 10h : Accueil des participants

9h – 10h : Tours libres (optionnel)

10h – 12h : Tours de piste (Plateaux spécifiques à chaque catégorie)

13h30 : Départ fictif façon 24 Heures du Mans

14h – 15h : Tours libres (optionnel)

15h – 16h : ETAPE 1 – CIRCUIT DU MANS > DEAUVILLE par le Perche et le Pays d’Auge

18h : Arrivée place Morny à Deauville Dimanche 20 juin 2021 – Deauville / Paris

9h : ETAPE 2 – DEAUVILLE > PARIS par la Normandie et les boucles des la Seine

12h : Arrivée à Paris sur les Champs-Elysées – Exposition des voitures

