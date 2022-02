Rallye de Pâques Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Rallye de Pâques Sainte-Menehould, 17 avril 2022, Sainte-Menehould.

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Sainte-Menehould Marne Jeann’OT lapin a égaré quelques oeufs dans la ville. ouvre l’oeil et à l’aide de ta feuille de route remise à l’Office de Tourisme, résous les énigmes à chaque étape qui te permettront de trouver le lieu suivant et la lettre qui compose le mot mystère. une fois le rallye terminer, une surprise t’attend à l’Office de Tourisme +33 3 26 60 85 83 Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

