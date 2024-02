Rallye de Pâques Lapoutroie, dimanche 24 mars 2024.

Rallye de Pâques Lapoutroie Haut-Rhin

Un parcours ponctué d’énigmes et de jeux pour toute la famille pour retrouver le butin du lièvre de Pâques. Un espace gourmand présent la fin du parcours.

A quelques jours des fêtes de Pâques, le célèbre lapin muni de ses gourmandises a déposé une partie de sa cargaison à Lapoutroie. Nous vous proposons de partir à la recherche de son butin à travers un rallye pédestre destiné aux petits et aux grands.

Vous partirez à la (re)découverte de notre territoire et des lieux insolites du village à travers un parcours familial qui vous guidera sur les traces du lapin de Pâques et de son trésor gourmand. Le tout sera enrobé de questions culturelles, d’énigmes et de jeux divers où parents et enfants devront collaborer !

Tous les chasseurs seront récompensés.

En sus de la balade, vous trouverez tout un panel de jeux surdimensionnés, différentes animations et bien sûr un espace où les gourmands pourront se ravitailler. EUR.

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 16:30:00

Rue du Foyer Saint Martin

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est bibliotheque@lapoutroie.fr

L’événement Rallye de Pâques Lapoutroie a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg