La Ferté Macé Orne Pour la seconde année, Montagnes de Normandie Tourisme organise du 16 au 24 avril 2022 un rallye de Pâques à travers les villes de Flers, de La Ferté-Macé et sur le site de la Roche d’Oëtre.

Objectif : découvrir le patrimoine de manière ludique. Le principe : résoudre 5 énigmes pour trouver des lieux/bâtiments sur lesquels des œufs de couleur différente seront collés. Les enfants qui trouveront les 5 œufs remporteront un sachet de chocolats à retirer dans l’un des trois bureaux d’information touristique de Flers Agglo. Pour participer :

1/ se procurer les fiches des énigmes (deux solutions) :

– En ligne sur la page Facebook Montagnes de Normandie et sur le site montagnesdenormandie.fr dès le vendredi 15 avril après-midi ;

– Dans les trois bureaux de l’Office de Tourisme

2/ jouer du 16 au 24 avril 2022.

