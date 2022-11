Rallye de Noel – Le portail des Elfes de Noël Sarlat-la-Canéda, 10 décembre 2022, Sarlat-la-Canéda.

Rallye de Noel – Le portail des Elfes de Noël

Sarlat-la-Canéda Dordogne

2022-12-10

Sarlat-la-Canéda

Dordogne

Sarlat-la-Canéda

EUR 20 Des Elfes de Noël irlandais ont été envoyés à Sarlat pour observer les enfants de la cité et indiquer s’ils ont été sages au cours de l’année écoulée. Malheureusement, depuis Noël dernier, le portail s’est refermé, rendant impossible pour eux un retour en Irlande. S’ils ne reviennent pas à temps pour faire leur compte rendu, Noël sera un jour ordinaire pour les enfants sarladais.

Trop occupés par leur travail, ils ne se souviennent plus du lieu exact de ce dernier. En revanche, quelques traces sont encore présentes dans Sarlat. Récoltez-les et suivez la piste pour remonter jusqu’au lieu du portail, le rouvrir et ainsi sauver la fête de Noël à Sarlat !

Une quête où découverte ludique du patrimoine rencontre les légendes et l’histoire d’Irlande pour plus de 2 h de parcours à mi-chemin entre l’escape game et le rallye urbain.

Prévoir un téléphone portable par équipe et de bonnes chaussure

