Rallye de l’UVBE à Trôo Troo, dimanche 28 avril 2024.

Notre Rallye vous attend !

Rallye de l’UVBE à Trôo. L’an passé notre idée de retour en train ancien vous a beaucoup plu alors on réitère cette année ! Au programme 27kms en vélo ancien, visite du village de Trôo faisant partie des Petites Cités de Caractère , visite de la gare historique de Montoire-sur-le Loir , retour dans un bel autorail des années 50 avec le Train Touristique de la Vallée du Loir. Comme toujours, nous vous assurons un repas pour le midi et un petit en-cas à mi-chemin. Le tout en douceur au fil d’un parcours plat et agréable. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ainsi que pour recevoir le bulletin d’inscription ! .

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire uvbe41@gmail.com

