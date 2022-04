Rallye de l’amicale laïque Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Rallye de l’amicale laïque Suze-la-Rousse, 22 mai 2022, Suze-la-Rousse. Rallye de l’amicale laïque Suze-la-Rousse

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22

Suze-la-Rousse Drôme Rendez-vous pris pour notre traditionnel rallye, à faire en voiture ou moto ! Un parcours semé de surprises et d’énigmes !

Les 3 premiers arrivés recevront un beau lot !

Café, apéritif et repas offerts !

On vous attends nombreux. +33 7 60 24 61 08 Suze-la-Rousse

