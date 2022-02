Rallye de la laïcité Chartres, 30 avril 2022, Chartres.

Rallye de la laïcité Chartres

2022-04-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-30

Chartres Eure-et-Loir

L’occasion de poser toutes vos questions concernant la loi relative à la séparation des Églises et de l’État de 1905. Que dit-elle ? De quelle manière est-elle appliquée dans l’espace public ? Quelles sont les obligations des agents publics et des élus ? Qui est Marianne ? Pourquoi le portrait du Président est-il accroché dans toutes les mairies de France… L’après-midi débutera par un café rencontre avec viennoiseries. Suivra une visite du nouveau Pôle administratif, du Théâtre de Chartres et de différents lieux de culte comme l’église Saint-Paul et la mosquée Nosra, où vous pourrez échanger avec des représentants du culte musulman avant de revenir à la maison pour tous pour partager un « repas du monde », préparé par les membres du Conseil citoyen.

Une journée pour explorer la laïcité. La Ville de Chartres et le Conseil citoyen des Clos organisent leur deuxième Rallye de la laïcité le samedi 30 avril à la maison pour tous des Petit-Clos.

Ville de Chartres – Guillermo Osorio

Chartres

dernière mise à jour : 2022-02-07 par