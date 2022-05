Rallye de la gastronomie chez Amande Lauzier Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Rallye de la gastronomie chez Amande Lauzier Montélimar, 11 juin 2022, Montélimar. Rallye de la gastronomie chez Amande Lauzier Lieu-dit La Labre 20 Impasse des Amandiers Montélimar

2022-06-11 – 2022-06-11 Lieu-dit La Labre 20 Impasse des Amandiers

Montélimar Drôme Arpentez les routes, en équipe pour découvrir des entreprises gastronomiques en dégustant des produits d’exception de la Région. Pendant la journée,

répondez à des énigmes et tentez de remporter de nombreux produits ! earl-lavamdin.lauzier@laposte.net +33 6 88 15 49 39 Lieu-dit La Labre 20 Impasse des Amandiers Montélimar

