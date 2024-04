Rallye de la Gastronomie 8ème édition Valence, samedi 8 juin 2024.

Rallye de la Gastronomie 8ème édition Valence Drôme

Vivez une journée délicieuse, prenez la route en Drôme, Ardèche et Isère avec votre équipage et visitez 5 entreprises gastronomiques, rencontrez les producteurs et bien sûr, dégustez leurs délicieuses créations !

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:00:00

fin : 2024-06-08

Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

