RALLYE DE GASCOGNE/ PORNIC GIJON

Ports de Pornic
Avenue de la Noëveillard
Pornic

2022-04-18 – 2022-07-15

Pornic Loire-Atlantique

Vous êtes plaisanciers à la voile et rêvez du large ? Dans le cadre de sa politique sportive et maritime, la Ville de Pornic s’engage dans l’animation et la formation des plaisanciers. Le 1er Rallye de Gascogne ouvre un programme diversifié et pluriannuel, dans une ambiance conviviale, sécurisante et de partage.

15 juillet

Accueil des navires et des équipages, contrôles de sécurité

Briefing des chefs de bord (présence obligatoire)

Soirée des équipages

Du 16 au 18 juillet

Navigation vers Gijon

Du 18 au 20 juillet

Festivités à Gijon

Du 21 au 23 juillet

Navigation vers Pornic

23 juillet

Arrivée à Pornic

Soirée des équipages

24 juillet

Journée de réserve

Pour participer, inscrivez-vous à partir du 15 février .

Le programme complet ici.

Pornic organise la 1ère édition du Rallye de Gascogne, du 15 au 24 juillet 2022.

sportsetaffairesmaritimes@pornic.fr +33 2 40 82 74 46

Ports de Pornic Avenue de la Noëveillard Pornic

