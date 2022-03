Rallye de découverte du musée de la bande dessinée Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Un jeu de piste ludique en famille jonché d’épreuves créatives et intellectuelles permettant de découvrir les collections du musée de la bande dessinée. Il est nécessaire d’avoir un téléphone qui prend des photos. Gratuit, sur réservation.

A travers le rallye du musée de la bande dessinée, vous découvrirez en famille les collections du musée, son histoire ainsi que celle de la bande dessinée en répondant à des énigmes ! Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image quai de la Charente 16000 Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

