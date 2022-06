Rallye de chartreuse : 28ème édition Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’évènement: 38380

Saint-Laurent-du-Pont

Rallye de chartreuse : 28ème édition Saint-Laurent-du-Pont, 27 août 2022, Saint-Laurent-du-Pont. Rallye de chartreuse : 28ème édition Saint-Laurent-du-Pont

2022-08-27 – 2022-08-28

Saint-Laurent-du-Pont 38380 Saint-Laurent-du-Pont 27ième édition du Rallye régional de Chartreuse. Avec un parcours de 40km, 4 spéciales chronométrées et une équipe organisatrice dynamique le rallye est devenu au fil des ans un évènement populaire, de renommée nationale, qui réuni plus de 150 équipages. info@coeurchartreuse-tourisme.com +33 4 76 06 22 55 http://chartreuse-tourisme.com/ Saint-Laurent-du-Pont

