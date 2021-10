Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Rallye d’Automne Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Rallye d’Automne Athis-Val de Rouvre, 24 octobre 2021, Athis-Val de Rouvre. Rallye d’Automne 2021-10-24 14:00:00 – 2021-10-24 17:00:00 Le Long Champ Centre équestre de la Lys

Athis-Val de Rouvre Orne Le rallye consiste en un parcours orientation avec des épreuves à certains points de passage.

