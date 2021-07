Rallye culturel “Les Voyageurs du Temps” Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Saint-Leu-la-Forêt.

### **Rallye culturel** **_Les Voyageurs du Temps_** À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, Saint-Leu-la-Forêt accueille un événement inédit, un rallye culturel : “_Les Voyageurs du Temps”_. Entrez dans la peau d’un enquêteur, résolvez des énigmes, sillonnez la ville et vivez une expérience unique dans un formidable voyage dans le temps. Lancez-vous à la poursuite de l’histoire et du temps, car il vous est compté ! Vous avez quelques heures pour partir à la découverte du patrimoine Saint-Loupien et pour vous challenger ! Par équipe, relevez le défi et partez à la chasse au patrimoine, aux petits détails et aux grands secrets de la ville. Saurez-vous faire mieux que les autres équipes ? Des lots sont à gagner, alors à vous de jouer ! Départ du rallye : Place de la Mairie Informations complémentaires détaillées sur le site internet de la ville : [www.saint-leu-la-foret.fr](http://www.saint-leu-la-foret.fr)

Tout public, gratuit, inscription recommandée, entre 2 et 6 joueurs par équipe.

Explorez, jouez, enquêtez !

