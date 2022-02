Rallye Crue Mairie d’Ecouflant Écouflant Catégories d’évènement: Écouflant

le samedi 21 mai à 14:30

Nat’ère 49 vous propose un rallye « crue » lors d’une échappée dans les rues d’Écouflant. Venez découvrir en famille, les eaux capricieuses de la Sarthe et du Loir et les inondations qui ont marqué l’histoire de la commune. Une façon de prendre l’air en s’amusant mais êtes-vous prêts à relever tous les défis au cours de la balade ?

Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Tarif : dons sur volontariat

Nat'ère 49 – Pays de la Loire Grandeur Nature
Mairie d'Ecouflant
Place de la Mairie, 49000 Écouflant

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:00:00

